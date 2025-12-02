Christmas World 2025 a Roma | Villa Borghese si accende di Natale tra spettacoli mercatini e atmosfere da fiaba
Roma, a Natale, sa già parlare da sola: piazze, vetrine, presepi, la città che cambia passo e ritmo. Ma negli ultimi anni si è aggiunto un rito nuovo, capace di unire scenografia, intrattenimento e tradizioni internazionali in un unico percorso: Christmas World 2025, il grande parco a tema natalizio che torna a Villa Borghese. Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, l’area del Galoppatoio si trasforma in un villaggio immersivo di 40.000 mq, tra installazioni luminose, mercatini, food experience e un palinsesto di spettacoli pensato per tutte le età. Un evento che, nelle edizioni passate, ha richiamato numeri importanti e che nel 2025 promette un’edizione ancora più “live”, tra performance e nuove attrazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
