Roma-Cremonese | Vaz pronto all’esordio da titolare

Vaz si appresta a fare il suo debutto da titolare nella partita tra Roma e Cremonese, che si gioca domani sera. La decisione arriva dopo le ultime prove in allenamento, dove il giocatore ha mostrato sicurezza e buona condizione fisica. La Roma punta molto su di lui per rafforzare il reparto offensivo, in attesa di migliorare le prestazioni complessive. La gara si svolgerà allo stadio Olimpico, con i tifosi che attendono con entusiasmo questa prima da protagonista di Vaz.

La Roma si prepara alla sfida contro la Cremonese con un equilibrio sottile tra fiducia e responsabilità. Il pareggio ottenuto a Napoli ha confermato la solidità della squadra, ma la classifica impone continuità. Allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a trasformare le buone sensazioni in punti pesanti per la corsa Champions. Continuità come parola d’ordine dopo Napoli. La prestazione del Maradona ha lasciato segnali incoraggianti sul piano del gioco e della personalità, ma ha anche ribadito quanto ogni dettaglio possa incidere nella lotta per le posizioni europee. La Roma arriva a questa gara consapevole di non potersi permettere cali di concentrazione, soprattutto nelle partite casalinghe contro avversari organizzati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Zaragoza titolare contro il Cagliari: tegola Vaz, torna a marzoLa Roma si prepara alla partita di lunedì contro il Cagliari con una grande novità in attacco.

Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6)La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta.

