Roma-Cremonese | Vaz pronto all’esordio da titolare
Vaz si appresta a fare il suo debutto da titolare nella partita tra Roma e Cremonese, che si gioca domani sera. La decisione arriva dopo le ultime prove in allenamento, dove il giocatore ha mostrato sicurezza e buona condizione fisica. La Roma punta molto su di lui per rafforzare il reparto offensivo, in attesa di migliorare le prestazioni complessive. La gara si svolgerà allo stadio Olimpico, con i tifosi che attendono con entusiasmo questa prima da protagonista di Vaz.
La Roma si prepara alla sfida contro la Cremonese con un equilibrio sottile tra fiducia e responsabilità. Il pareggio ottenuto a Napoli ha confermato la solidità della squadra, ma la classifica impone continuità. Allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a trasformare le buone sensazioni in punti pesanti per la corsa Champions. Continuità come parola d'ordine dopo Napoli. La prestazione del Maradona ha lasciato segnali incoraggianti sul piano del gioco e della personalità, ma ha anche ribadito quanto ogni dettaglio possa incidere nella lotta per le posizioni europee. La Roma arriva a questa gara consapevole di non potersi permettere cali di concentrazione, soprattutto nelle partite casalinghe contro avversari organizzati.
