Juventus-Roma Rensch avanza nelle gerarchie | può partire titolare

In vista di Juventus-Roma, cresce l’attesa per le scelte di formazione. Rensch si fa strada tra le opzioni, puntando a un ruolo da titolare. Natale si avvicina, e come ormai consuetudine, i giallorossi si preparano a sfidare i bianconeri all’Allianz Stadium, promettendo un match ricco di emozioni e spunti interessanti per il futuro della squadra.

Natale è giunto alle porte e, come da tradizione da qualche anno a questa parte, la Roma lo passerà a Torino, precisamente all’ Allianz Stadium. Sabato 20 dicembre alle 20:45 andrà in scena infatti il big match che vedrà sfidarsi la quarta e la quinta della classe, ossia Roma e Juventus. Una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre, in quanto in palio ci sono tre punti cruciali sia per cercare di chiudere in bellezza il girone d’andata, ma soprattutto per quanto riguarda la lotta per un posto nella prossima Champions League. Con i passi falsi di Como e Bologna della scorsa giornata, i bianconeri si ritrovano in questo momento a quattro punti di distanza dai giallorossi, situati al quarto posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

