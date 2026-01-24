Belluno caso di tentata violenza sessuale | così un minore è stato adescato da un 53enne su Telegram

A Belluno, un minore è stato adescato tramite Telegram da un uomo di 53 anni, portando all’indagine per tentata violenza sessuale. Contestualmente, due cittadini bellunesi sono coinvolti in un’indagine per tentata violenza su minore e spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestro di materiali erotici e droghe. Le autorità stanno approfondendo i fatti per garantire la tutela dei minori e la sicurezza della comunità.

È di due procedimenti penali per tentata violenza sessuale su minore e spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio delle recenti attività della Squadra Mobile di Belluno. I fatti sono stati accertati tra febbraio 2025 e 15 gennaio 2026, come reso noto dalle forze dell’ordine. Nel primo caso, un uomo è stato indagato per aver tentato approcci sessuali online con un minorenne, mentre nel secondo un altro cittadino è stato trovato in possesso di diverse droghe e materiali per il confezionamento. Le indagini sulla tentata violenza sessuale su minore Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo procedimento ha riguardato un cittadino bellunese, nato nel 1973 e incensurato, accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di un minore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

