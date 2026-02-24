Dramma sulla Togliatti | donna trovata morta in una baracca sotto al ponte dell' A24

Dramma a Roma. Una donna è stata trovata priva di vita nella baracca dove viveva. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina - martedì 24 febbraio - in zona Colli Aniene. A chiamare i soccorritori sono stati altri senza dimora. Una volta sul posto, nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso della signora, una 58enne bosniaca. Sono stati i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza a intervenire all'alba in viale Palmiro Togliatti, nei pressi dell'innesto con l'autostrada A24, a seguito di una segnalazione giunta al 112, per il ritrovamento del corpo esanime di una donna.