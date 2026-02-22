Ascoli Piceno coppia di senzatetto trovata morta in una tenda | lei era incinta all' ottavo mese | Ipotesi stufetta-killer

Ascoli Piceno, una coppia di senzatetto è morta in una tenda a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. La donna, incinta all’ottavo mese, e l’uomo di 30 anni sono stati trovati privi di vita all’interno di un campo abbandonato. Le indagini escludono cause violente e ipotizzano che una stufetta difettosa possa aver causato il decesso. La tragedia ha attirato l’attenzione sulla vulnerabilità dei senzatetto nella zona.

© Tgcom24.mediaset.it - Ascoli Piceno, coppia di senzatetto trovata morta in una tenda: lei era incinta all'ottavo mese | Ipotesi stufetta-killer

Due trentenni, un uomo e una donna, sono stati trovati morti ad Ascoli Piceno all'interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere di Borgo Solestà. Si tratta della principale via d'accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, albergano alcune persone senza fissa dimora in ripari di fortuna. Una di queste ha dato l'allarme. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri. Escluse cause violente: i due, Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana ma residente da tempo in città, ed Evandro Maravalli, 29 anni, di origine brasiliana, potrebbero essere morti per le esalazioni di monossido di carbonio da una stufetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla “stufetta killer”Una coppia è stata trovata morta nella tenda lungo il fiume Tronto, perché si sospetta che una stufetta difettosa abbia causato un incendio. Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesiUna coppia è stata trovata morta all’interno di una tenda abbandonata, probabilmente a causa delle basse temperature. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero; Dramma sotto il ponte: coppia trovata morta ad Ascoli; Morti in tenda ad Ascoli, il loro cane li ha vegliati per ore; Coppia trovata morta ad Ascoli Piceno. Coppia trovata morta in tenda: lei era incinta di 8 mesi. Le ipotesiRitrovamento drammatico vicino al fiume Tronto: la coppia era in tenda vicino al fiume Tronto. Cosa può essere successo. notizie.it Ascoli Piceno - Coppia trovata morta in tenda: Alessandra ed Evandro vittime di una possibile intossicazioneASCOLI – Maria Alejandra (per tutti Alessandra) Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana e residente da tempo in città, ed Evandro Maravalli, 29 anni, brasiliano, sono stati trovati senza vita ieri ma ... veratv.it Ascoli Piceno, uomo e donna ritrovati morti in una tenda lungo il fiume. Fioravanti: "Tragedia che sconvolge l'intera città" x.com Nel 1987 sotto Ascoli Piceno si è scoperto qualcosa che la geologia italiana non si aspettava: una cavità carsica che produce suoni da sola. Qui nel sottosuolo marchigiano, a causa della struttura particolare del travertino locale, l'acqua piovana filtra attravers - facebook.com facebook