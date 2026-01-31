Roma | Mussolini FI Municipi rispettino autonomia delle scuole della Capitale

Le scuole di Roma godono di piena autonomia. Mussolini, di Forza Italia, ha ribadito che istituti di ogni ordine e grado nella città possono gestire liberamente organizzazione e didattica. I consigli d’istituto hanno il potere di prendere decisioni definitive, senza dover rispondere a nessuno. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute molto di autonomia scolastica.

Le scuole di primo e di secondo grado di Roma Capitale "sono dotate di autonomia funzionale, organizzativa e didattica e le decisioni dei Consigli d'istituto sono atti amministrativi definitivi non soggetti ad alcun rapporto di subordinazione gerarchica". Questa importante affermazione proviene dalla vicepresidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Rachele Mussolini, rappresentante di Forza Italia. Richieste Inusuali da Parte dei Municipi. "Cio' premesso, e' quantomeno singolare che piu' di un Municipio, con tanto di nota indirizzata ai vari istituti, abbia chiesto spiegazioni circa i dati delle concessioni di alcune palestre scolastiche, invitando le scuole chiamate in causa a rivalutare atti gia' legittimamente assunti".

