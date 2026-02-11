La Roma si prepara per la sfida contro il Napoli con buone notizie. Dybala ha svolto l’allenamento e dovrebbe essere in campo. In campo anche oggi, il numero 10 si è allenato senza problemi e punta a scendere in campo domenica. Attenzione invece a Soulé, che ancora non si sente al 100% e resta in forse per il match importante. I giallorossi cercano di recuperare tutti, ma l’ansia rimane alta.

Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia Allenamento Milan, Pulisic torna in gruppo! Allegri perde però un titolare contro il Pisa: le ultime Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé

Approfondimenti su Roma Napoli

Questa sera al Maradona il Napoli sfida la Roma di Gasperini.

La Roma si prepara a sfidare il Napoli con Dybala in campo, pronto a dare il suo contributo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Napoli

Argomenti discussi: Roma, i convocati per l'Udinese: c'è Hermoso. Cinque i grandi assenti; Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinio Vaz, Venturino ed Hermoso; Gasperini: Malen, Zaragoza, Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, Vaz, Venturino: rispondo così; Ultim’ora – Roma, infortunio per Vaz: l’esito degli esami e i tempi! Dybala, Ferguson, Hermoso….

Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per SouléAllenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé: il punto sugli acciaccati in vista del big match Buone notizie illuminano il cielo di Trigoria in vista del del ... calcionews24.com

Allenamento Roma, Dybala in gruppo: si ferma un altro bigDopo la vittoria contro il Cagliari, la Roma è tornata ad allenarsi oggi in vista della delicata trasferta in casa del Napoli. Previsioni rispettate per quanto riguarda Paulo Dybala. L’attaccante arge ... asromalive.it

Centri di qualificazione chiamano, Roma 7 risponde! Nuova giornata di selezioni ed il CQT femminile si tinge ancora di giallo. Questa volta sono due le nostre ragazze U14 ad essere coinvolte nell'allenamento di selezione, consapevoli del buon lavoro svolto - facebook.com facebook

GALLERY - Il primo allenamento di #Zaragoza con la #Roma: subito al lavoro verso il #Cagliari #ASRoma x.com