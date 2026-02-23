Antenne selvagge a Roma il Campidoglio annuncia la svolta | il piano per fermare le nuove installazioni

Il Campidoglio ha deciso di intervenire dopo che decine di antenne selvagge sono state installate senza autorizzazioni ufficiali. La mancanza di regole chiare e controlli ha portato a un aumento di strutture non autorizzate in diversi quartieri. Ora, l’amministrazione comunale promette di adottare un piano più trasparente e di pianificare meglio le nuove installazioni. La questione riguarda soprattutto le zone residenziali, dove i cittadini temono impatti sulla salute e sul decoro urbano.

Rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione hanno incontrato comitati e cittadini preoccupati dalla proliferazione delle antenne Più trasparenza e, soprattutto, maggiore programmazione. Sono queste le richieste che semplici cittadini e comitati stanno da oltre un anno rivolgendo al Campidoglio. Richieste spesso condite da lunghi ricorsi che, però, cominciano a fare breccia anche in Comune. Rappresentanti del Campidoglio e dei municipi, in maniera trasversale rispetto agli schieramenti, hanno incontrato i cittadini preoccupati dal proliferare delle antenne. Un fenomeno che, il nuovo regolamento varato nell'autunno del 2024, non è finora sembrato in grado di arginare.

