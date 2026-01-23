Roma | M5s depositato piano su antenne basta liberalizzazione selvaggia

Roma, 2023 – Il Movimento 5 Stelle ha depositato un piano che mira a regolamentare in modo più preciso le installazioni di antenne di telefonia mobile. L’obiettivo è contrastare la liberalizzazione selvaggia e garantire trasparenza e coerenza nella gestione delle infrastrutture, affinché la città possa assicurare un equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela del territorio.

Roma Capitale “non può più permettersi una gestione frammentata e opaca delle installazioni di antenne di telefonia mobile. Per questo motivo, abbiamo depositato oggi una proposta di delibera, a prima firma Raggi, che impegna l’amministrazione alla redazione del Piano Territoriale di localizzazione e delocalizzazione degli impianti, come previsto dalla legge regionale del Lazio”. È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare M5s in Campidoglio. “Nonostante l’approvazione del Regolamento comunale nel 2024, Roma è ancora priva di uno strumento fondamentale di pianificazione e, infatti, negli anni passati, l’assenza del Piano delle Antenne ha determinato una vera e propria anarchia nelle installazioni, costringendo più volte i cittadini a rivolgersi al Tar: si è verificata una sostanziale liberalizzazione delle installazioni, senza una visione complessiva, senza una mappatura aggiornata delle emissioni e senza un reale bilanciamento tra il diritto alla connettività, la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio – prosegue la nota del M5s -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

