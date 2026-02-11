La Virtus Roma torna in Serie A Doncic e Nowitzki nella cordata con vista Nba Europe | acquistato il titolo dalla Vanoli Cremona

La Virtus Roma torna in Serie A. La società ha firmato un accordo per acquistare il titolo sportivo della Vanoli Cremona e rientrare così nel massimo campionato italiano. L’operazione è ormai chiusa e tutto è pronto per il debutto in questa stagione. La squadra tornerà a giocare in Serie A dopo alcuni anni fuori, con la certezza di avere anche nel management alcuni nomi noti come Doncic e Nowitzki, che puntano a portare l’esperienza NBA in Italia.

È tutto pronto per il ritorno nel massimo campionato della Virtus Roma. Da una parte c'è già la firma, nero su bianco, di un preaccordo per l' acquisto del titolo sportivo della Vanoli Cremona. Dall'altra avanza una cordata a stelle e strisce – sempre più definita – in cui compaiono tra gli altri la stella Nba, Luka Doncic, e l'ex campione tedesco Dirk Nowitzki. L'obiettivo è l'iscrizione alla prossima stagione, 20262027, per poi approdare nel tanto discusso progetto della Nba Europe. È almeno da metà novembre che tra i più informati – agenti dei giocatori compresi – è iniziata a circolare la notizia secondo cui il presidente Aldo Vanoli avrebbe ceduto il titolo.

