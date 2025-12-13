roma punta al titolo di cremona o trapani milano incarica messina per il progetto nba europe

Roma mira a conquistare il titolo contro Cremona o Trapani, mentre Milano affida a Messina il progetto Nba Europe. Un percorso ricco di annunci e sviluppi ancora da delineare, che promette di rivoluzionare il panorama cestistico continentale.

Nba Europe è ormai una cronologia di eventi, parole, annunci, ma con contorni ancora ben da definire. Molto si sta muovendo in uno scenario dove nessuno conosce il format del basket europeo dall’ottobre 2027. Quando Nba Europe prenderà il via. Ultimo in ordine di tempo a prendere la parola, il presidente Fip Gianni Petrucci: "Per l’avvio della Lega Europea della Nba il treno è partito". L’occasione è l’incontro in settimana con i vertici di Fiba Europe, e va letto in un quadro politico noto da anni. La Federbasket è parte della Federazione internazionale, che da inizio millennio si è vista soffiare la competizione europea più importante dai club stessi, ovvero l’attuale EuroLeague. Sport.quotidiano.net

Roma prepara il ritorno in Serie A: la Vanoli Cremona alla cessione del titolo - com, sta prendendo veramente corpo il ritorno di uno storico club nella Serie A di pallacanestro italiana. pianetabasket.com

