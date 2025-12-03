Baby Gang denunciato dall' eurodeputata Tovaglieri | Insulti e minacce per le mie battaglie

Nuova grana giudiziaria per Baby Gang. L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri ha denunciato il trapper lecchese Zaccaria Mouhib e altri hater per gli insulti e le minacce ricevute sui social network a causa delle sue battaglie politiche contro l'islamizzazione. La parlamentare europea. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

