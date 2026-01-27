Insulti e minacce via Pec dopo una multa | denunciato un 35enne
Un uomo di 35 anni di Eboli è stato denunciato dopo aver inviato una PEC offensiva e minacciosa al comando della Polizia Municipale di Campagna, in seguito a una multa per divieto di sosta. L’episodio evidenzia come comportamenti aggressivi via email possano portare a conseguenze legali. La vicenda sottolinea l’importanza di gestire le controversie in modo civile e nel rispetto delle norme.
Tutto nasce da una sanzione per divieto di sosta: l’uomo aveva parcheggiato la propria auto in uno stallo riservato ai disabili Dalla multa alle minacce. È finita con una denuncia la vicenda che si è verificata a Campagna, dove un 35enne residente a Eboli ha inviato una PEC dai contenuti offensivi e minacciosi al Comando della Polizia Municipale, dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta. Tutto nasce da una sanzione per divieto di sosta: l’uomo aveva parcheggiato la propria auto in uno stallo riservato ai disabili. Dopo aver ricevuto la multa, come da prassi, è stato invitato dagli agenti a trasmettere tramite PEC gli estremi della patente di guida.🔗 Leggi su Salernotoday.it
