Inter News 24 Porta Inter, mercato tra estate e gennaio, i nerazzurri pianificano il dopo Sommer e valutano nuovi innesti. L’Inter guarda avanti e inizia a pianificare con attenzione le prossime finestre di mercato, tra esigenze immediate e strategie a medio termine. Al centro delle riflessioni c’è soprattutto il ruolo del portiere, considerato che Yann Sommer ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. Una situazione che spinge la dirigenza nerazzurra a muoversi con largo anticipo per evitare sorprese. Primi contatti con un portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha già avviato i primi contatti esplorativi per Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham Hotspur. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Porta Inter, strategie per il futuro: Sommer, Vicario e le mosse sulle fasce

Leggi anche: Inter, la porta del futuro parla italiano: Vicario torna un’idea forte per il dopo Sommer

Leggi anche: Calciomercato Inter, nuova svolta in porta: Vicario primo obiettivo per il dopo Sommer

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Inter punta Palestra per il futuro: l’Atalanta fissa il prezzo a 40 milioni; Vicario Inter lui in pole per la porta del futuro? Resta da convincere Oaktree e non manca l’alternativa!; Inter punta su Mario Gila per rinforzare la difesa; Mercato Inter, Sky fa il punto: da Dumfries a Valincic, i nomi caldi tra gennaio e giugno.

Caprile Inter, il portiere del Cagliari resta la pista più calda per il dopo Sommer: i dettagli - Caprile Inter, ecco le ultimissime novità sull’interessamento dei nerazzurri per l’estremo difensore della squadra sarda di Fabio Pisacane Il dibattito sul futuro della porta interista si intensifica. cagliarinews24.com

CdS – Inter, addio Sommer: duello per il portiere del futuro - L’ Inter valuta diverse opzioni per sostituire Sommer, prossimo ai 37 anni e con il contratto in scadenza. passioneinter.com

Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza - Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza Il Calciomercato Inter entra già nel vivo in vista della prossima estate e una delle priorità assolute del ... calcionews24.com