Svilar intoccabile | il muro della Roma e la fiducia totale di Gasperini
Svilar rappresenta un punto fermo nella difesa della Roma, confermando la sua affidabilità tra i pali. Nel calcio di Gasperini, le gerarchie sono definite e senza ambiguità, e questa stabilità si riflette anche nella fiducia totale riposta nel portiere. La solidità della linea difensiva e la chiarezza delle scelte tecniche contribuiscono a rafforzare la compattezza della squadra.
Nel calcio di Gasperini esistono gerarchie chiare, nette, senza zone grigie. E una di queste riguarda la porta della Roma. Mile Svila r non è semplicemente il titolare: è una colonna, una scelta definitiva, un punto fermo attorno al quale tutto il resto può ruotare. Non ci sono ballottaggi, non c’è alternanza, non esiste concorrenza reale tra i pali. La lavagna tattica del tecnico parte sempre da lui. Alle sue spalle restano Vasquez e Gollini, presenze utili soprattutto ad alzare il livello degli allenamenti a Trigoria, ma lontane dall’insidiare una posizione che ha ormai un solo proprietario. Una situazione che, a ben vedere, non nasce oggi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
