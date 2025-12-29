A Napoli reati in calo del 4.55% | nel 2025 diminuiti omicidi furti rapine ed estorsioni

Nel corso dei primi 11 mesi del 2025, Napoli registra una diminuzione del 4,55% dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati, forniti dal prefetto Michele di Bari, evidenziano un calo di omicidi, furti, rapine ed estorsioni, indicando un miglioramento della sicurezza nella città. Questi numeri suggeriscono una tendenza positiva nel contesto della prevenzione e del controllo della criminalità nel capoluogo campano.

A Napoli meno omicidi ma aumentano reati commessi dai minori: nel 2024 arrestati 258 giovanissimi - Nella città di Napoli, se da un lato il numero degli omicidi è calato, quello dei reati commessi dagli under 18 è cresciuto: i minorenni arrestati nel 2024 sono stati 258, con un trend pari a +49% ... fanpage.it

'Reati a Napoli e in Campania in calo dell'1% nel 2024' - A Napoli e in Campania nel 2024 è stato registrato un decremento dei reati quasi dell'uno per cento (0,93%). ansa.it

Napoli, bilancio Questura: 2mila arresti e 7mila denunce, 259 ammoniti per reati codice rosso x.com

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno catturato il boss Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022 per scontare 8 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso - facebook.com facebook

