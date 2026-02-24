Furti alla Coin di Roma Termini | indagati 21 tra poliziotti e carabinieri

Ventiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini. La causa dell’indagine deriva da un controllo interno che ha scoperto numerosi furti commessi da personale in divisa. Le autorità hanno sequestrato prove e ascoltato testimoni, allargando le verifiche anche a eventuali complici. Le indagini continuano per chiarire tutte le responsabilità.

L'inchiesta: sotto accusa anche appartenenti alle forze dell'ordine. Rubavano abiti e profumi dal punto vendita Coin all'interno della stazione Termini di Roma. Ma, secondo gli inquirenti, non si trattava di semplici episodi di taccheggio. Nell'inchiesta risultano coinvolte 44 persone, tra cui 21 appartenenti alle forze dell'ordine: nove poliziotti e dodici carabinieri in servizio proprio nello scalo ferroviario della Capitale, ora accusati di furto aggravato. A rendere il quadro ancora più grave è il fatto che chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza in una delle aree più delicate di Roma si sarebbe trasformato in protagonista dei furti, grazie anche alla complicità di una dipendente del negozio, nel frattempo chiuso.

Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri: danno da 300mila euroUna dipendente del negozio Coin di Termini ha favorito il furto di vestiti e profumi, portando a un danno di circa 300mila euro.

