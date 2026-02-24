Furti alla Coin di Roma Termini 21 indagati tra poliziotti e carabinieri

Il furto avvenuto al negozio Coin di Roma Termini ha portato all’ispezione di 21 persone, tra poliziotti e carabinieri, coinvolti nell’indagine. La causa resta sotto inchiesta e riguarda sospetti di complicità interne che avrebbero facilitato il furto. Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, tutti sono stati trasferiti in altre sedi per approfondimenti. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli operatori di sicurezza e i clienti del centro commerciale.

(Adnkronos) – Sono stati trasferiti in altre sedi, subito dopo la notifica dell’avviso di garanzia, i nove poliziotti e 12 carabinieri indagati nell’inchiesta sui presunti furti nello store Coin della stazione Termini di Roma, in via Giolitti. E' quanto apprende l'Adnkronos. L’indagine, coordinata dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio, ipotizza il reato di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini.

Furti alla Coin della stazione Termini: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per «ruberie sistematiche» di vestiti e profumiUn furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Furti alla Coin, la rete di relazioni dentro Termini per truffare lo store; Coin, truffa da 300mila euro: 21 tra poliziotti e carabinieri rubavano vestiti e profumi a Termini; Arresto convalidato per il 28enne accusato del furto alla Coin: resta in carcere; Coin annuncia la chiusura del punto vendita Excelsior di Verona.

Roma, shopping fantasma alla Coin di Termini: prezzi modificati e scontrini falsati. Indagati 21 poliziotti e carabinieriRoma, furti nello store di Termini: scansionati solo parte degli articoli e prezzi modificati, ammanco di 184mila euro emerso con l’inventario di febbraio 2024 ... affaritaliani.it

Furti alla Coin di Roma Termini, 21 tra poliziotti e carabinieri indagatiTra i 21 membri delle forze dell'ordine indagati figurano nove agenti della Polfer e una dozzina di carabinieri tra cui commissari, ispettori, brigadieri e tre agenti semplici. la merce sottratta - ... tg24.sky.it

Furti al Coin di Roma Termini, 44 indagati: coinvolti poliziotti e carabinieri x.com

Le notizie che leggiamo oggi sulla truffa alla Coin di Roma Termini colpiscono tutti noi. Ma dobbiamo essere chiari: le Forze dell’Ordine sono, nella loro stragrande maggioranza, servitori dello Stato che rischiano la vita ogni giorno con onestà e spirito di sacrifi - facebook.com facebook