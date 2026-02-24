furti in store alla stazione termini indagati 21 poliziotti e carabinieri

Furti in store alla stazione Termini coinvolgono 44 persone, tra cui 21 agenti di polizia e carabinieri, accusate di aver sottratto beni per centinaia di migliaia di euro. Le indagini hanno accertato come alcuni membri delle forze dell’ordine siano stati coinvolti direttamente nei furti, approfittando della loro posizione. Le autorità hanno raccolto prove concrete che collegano i sospettati alle azioni illecite avvenute nel punto vendita Coin, situato in una delle zone più affollate della capitale.

Avviso di conclusione delle indagini per 44 persone coinvolte, a vario titolo, nell’inchiesta sui furti avvenuti presso il punto vendita Coin alla stazione Termini di Roma dove sarebbero stati sottratti beni per centinaia di migliaia di euro. Tra gli indagati figurano anche 21 appartenenti alle forze dell’ordine, in particolare 12 carabinieri e 9 agenti della Polizia di Stato. L’indagine, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha preso avvio dalla denuncia presentata dal direttore dello store, che aveva riscontrato ammanchi superiori ai 100mila euro negli incassi dello scorso anno. Le attenzioni investigative si sarebbero concentrate su una cassiera del negozio: stando all’ipotesi accusatoria, secondo quanto apprende LaPresse la donna avrebbe rimosso le placche antitaccheggio da capi di abbigliamento e altri articoli, per poi rivenderli a prezzo scontato ad alcuni appartenenti alle forze dell’ordine, trattenendo il denaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

