Roma | furti in negozio stazione Termini 44 indagati 21 tra poliziotti e carabinieri

Un furto avvenuto in un negozio alla stazione Termini ha portato all’iscrizione di 44 persone nel registro degli indagati. Tra questi, 21 sono ufficiali di polizia e carabinieri coinvolti in un’indagine per aver compiuto atti illeciti durante un servizio di pattuglia. La scoperta ha generato una serie di accertamenti che coinvolgono anche colleghi e testimoni presenti sul posto. La vicenda continua a evolversi nel dettaglio delle indagini.

Sono 21 gli appartenenti alle forze dell’ordine, tra agenti della Polfer e carabinieri, attualmente indagati per furto aggravato a Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, questi avrebbero perpetrato furti all’interno del negozio Coin situato in via Giolitti, presso la stazione Termini. Indagine su 44 persone coinvolte. Nell’inchiesta, che è stata coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto procuratore Stefano Opilio, risultano coinvolte in totale 44 persone. Tra gli indagati, spiccano in particolare 9 poliziotti e 12 esponenti dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

