Roma febbre Europa League | via alla vendita biglietti per gli ottavi di finale

La Roma ha aperto la vendita dei biglietti per gli ottavi di finale di Europa League, in programma il 19 marzo allo Stadio Olimpico. La decisione arriva in seguito all’aumento dell’interesse dei tifosi, che desiderano assistere alla partita decisiva contro una squadra avversaria di alto livello. La richiesta di biglietti si è intensificata nelle ultime ore, spinta dalla voglia di sostenere la squadra in questa fase importante. I tifosi possono acquistare i tagliandi online o presso i punti vendita autorizzati.

La Roma si prepara alla fase calda dell’ Europa League con l’avvio ufficiale della biglietteria per il match di ritorno degli ottavi di finale, in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 19 marzo. Mentre la squadra attende il sorteggio di Nyon previsto per venerdì — dove dall’urna uscirà una tra Bologna, Brann, Dinamo Zagabria o Genk — il club giallorosso ha blindato le procedure di vendita per garantire il consueto sold-out. Dalle ore 12:00 di oggi, e fino alla medesima ora di sabato, scatta la prelazione riservata agli abbonati Serie A, che potranno confermare il proprio seggio o optare per un settore differente a tariffe agevolate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Europa League, Roma: via alla vendita dei biglietti per AteneLa Roma ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per l'ultima partita della fase a gironi di Europa League contro il Panathinaikos, che si giocherà ad Atene.

Roma-Stoccarda 2-0: doppio Pisilli e Gasperini vede gli ottavi di Europa LeagueLa Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro lo Stoccarda nell’ultima partita della fase a campionato dell’Europa League.

ROMA 2-0 STOCCARDA | EUROPA LEAGUE HIGHLIGHTS 2025-26

