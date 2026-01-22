Roma-Stoccarda 2-0 | doppio Pisilli e Gasperini vede gli ottavi di Europa League

La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro lo Stoccarda nell’ultima partita della fase a campionato dell’Europa League. Grazie ai gol di Pisilli e Gasperini, i giallorossi consolidano la posizione in classifica e si qualificano agli ottavi della competizione. La partita ha mostrato un buon livello di gioco e determinazione da parte della squadra romana.

I giallorossi, ora fra le prime otto della classifica europea, vincono lo scontro diretto contro i tedeschi grazie alla doppietta del centrocampista romano La Roma vince per due a zero contro lo Stoccarda nella penultima partita della fase a campionato dell'Europa League. Tre punti preziosi e pesantissimi per Gasperini che anche col turnover arrivano grazie alla doppietta di Pisilli (migliore in campo), prima su un assist al bacio d'esterno di Soulé e poi su assist di Dybala, e le parate di Svilar. Proprio l'estremo difensore romanista cala la saracinesca nella ripresa impedendo ai tedeschi di trovare il pareggio.

