Europa League Roma | via alla vendita dei biglietti per Atene

La Roma ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per l'ultima partita della fase a gironi di Europa League contro il Panathinaikos, che si giocherà ad Atene. I tifosi interessati possono consultare le modalità di acquisto sul sito ufficiale della società. È importante procedere con anticipo per assicurarsi un posto, rispettando le indicazioni e le procedure indicate dall'organizzazione.

La Roma ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Europa League in vista dell'ultima gara della fase campionato contro il Panathinaikos. Il match si giocherà giovedì 29 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Spyros Louis (OAKA). La vendita dei tagliandi per il settore ospiti scatterà alle ore 12:00 di venerdì 16. Il prezzo è fissato a 25 euro, con capienza complessiva di 1.752 posti (settori 17A-17B ). Per ogni transazione potrà essere acquistato un solo biglietto. La procedura prevede l'acquisto online di un voucher PDF, che non costituisce titolo di accesso allo stadio: il biglietto definitivo in formato PDF mobile verrà inviato via email entro le ore 18:00 di mercoledì 28 gennaio all'indirizzo indicato in fase di acquisto.

