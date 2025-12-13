Il convegno dell’Unione insigniti Omri

Il convegno dell’Unione degli Insigniti dell’Onorificenza al Merito, tenutosi a Prato il 13 dicembre 2025, si è concentrato sugli 80 anni della Repubblica Italiana. L’evento, svoltosi presso la Sala del Gonfalone della Provincia, ha approfondito il ruolo dei Presidenti della Repubblica nella storia del Paese, offrendo un momento di riflessione culturale e istituzionale.

Prato, 13 dicembre 2025 – La delegazione pratese dell’Unione degli Insigniti dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana è tornata a farsi promotrice di un momento di alto profilo culturale e istituzionale, organizzando presso la Sala del Gonfalone della Provincia di Prato un convegno dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana, riletti attraverso la storia e l’azione dei suoi Presidenti. Un appuntamento che ha voluto andare oltre la semplice commemorazione, offrendo ai presenti un’occasione di riflessione sui valori fondanti della Repubblica, sul ruolo delle istituzioni e sul contributo morale e civile delle massime cariche dello Stato nel percorso democratico del Paese. Lanazione.it Il convegno dell’Unione insigniti Omri - Prato, 13 dicembre 2025 – La delegazione pratese dell’Unione degli Insigniti dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana è tornata a farsi promotrice di un momento di alto profilo culturale ... lanazione.it

Fondazione Insigniti OMRI e Domus Mazziniana siglano protocollo per «promuovere i valori mazziniani». L'intervista al Prefetto Francesco Tagliente - La Fondazione ha reso noto che «la Fondazione Insigniti OMRI e la Domus Mazziniana di Pisa hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione dei valori costituzionali e mazziniani, ... ilmessaggero.it

UNIONE ITALIANA CIECHI CROTONE: CONVEGNO SULLA SENSIBILIZZAZIONE SULLE DISABILITA' - facebook.com facebook

Sono intervenuto al convegno dell’Unione Associazioni Italia-Israele parlando della mia proposta di legge per rafforzare le sanzioni contro l’antisemitismo. Le minacce non fermeranno una mia battaglia di buon senso nel nome della democrazia e della difesa x.com

© Lanazione.it - Il convegno dell’Unione insigniti Omri