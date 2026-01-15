Roma | controlli nell’area Termini sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioni

Nell’ambito di un controllo nell’area di Termini a Roma, le forze dell’ordine, con particolare attenzione ai finanzieri del Comando provinciale, hanno sequestrato oltre sei milioni di articoli contraffatti. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela del mercato e dei consumatori, garantendo il rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e contrastando il commercio illecito.

Nel corso di un'operazione di controllo effettuata nell'area circostante la stazione Termini di Roma, le forze dell'ordine, in particolare i finanzieri del Comando provinciale di Roma, hanno sequestrato oltre sei milioni di articoli contraffatti. Questa importante attività è stata realizzata in collaborazione con l'Arma dei carabinieri e la Questura di Roma. Le operazioni sono state condotte in attuazione delle decisioni prese durante le riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e hanno interessato un'area ben definita, il quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D'Azeglio e via Amendola.

