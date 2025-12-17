Monterotondo maxi controlli dei carabinieri | un arresto 9 denunce e 10 segnalazioni

Nel fine settimana, i carabinieri di Monterotondo hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio, supportati dal Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria. L’operazione si è conclusa con un arresto, nove denunce e dieci segnalazioni alla Prefettura, nel quadro di un’azione mirata a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

MONTEROTONDO – Un arresto, nove denunce e dieci segnalazioni alla Prefettura: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con il supporto del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, su tutto il territorio comunale. Nel corso delle operazioni, i militari hanno arrestato un cittadino albanese di 21 anni, senza fissa dimora, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, notata una pattuglia in transito in via Adige, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente inseguito, raggiunto e bloccato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

