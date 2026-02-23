Roma | fine settimana di controlli a Colleferro denunce segnalazioni e fogli di via obbligatori

La compagnia dei Carabinieri di Colleferro ha intensificato i controlli nel fine settimana a causa di numerose segnalazioni di comportamenti sospetti. Durante le verifiche, sono stati identificati diversi soggetti, alcuni dei quali sono stati destinatari di fogli di via obbligatori. L’operazione ha portato anche a denunce per piccoli reati e a un intervento in un’area pubblica, dove si sono verificati episodi di disturbo. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona nei prossimi giorni.

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto ai reati in genere da parte della Compagnia Carabinieri di Colleferro, che ha attuato un servizio straordinario con la collaborazione dei militari del Gruppo Carabinieri di Frascati. Nella giornata di sabato, i militari dell’Arma si sono concentrati sul monitoraggio dell’area della movida di Colleferro, oltre a vigilare sulle zone rurali dei comuni di Artena e Valmontone, prestando particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Operazioni di Prevenzione e Arresti. Durante le operazioni di prevenzione generale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno rintracciato, ad Artena, un senza fissa dimora di origine albanese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Colleferro. Controlli dei Carabinieri nel fine settimana. Denunce, segnalazioni e fogli di via obbligatori…Il fine settimana ha portato a numerosi controlli dei Carabinieri a Colleferro, a causa di aumentate segnalazioni di comportamenti sospetti nelle aree centrali.

Roma: controlli a Colleferro, tre denunce, sanzionati titolari di due attivita’ commercialiA Colleferro, operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di tre individui e alla segnalazione di altre tre.

