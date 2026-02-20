I cantieri della metro C in Prati e in Centro dal 25 febbraio cambia la viabilità | tutte le informazioni

Il sindaco Gualtieri ha annunciato che, dal 25 febbraio, i lavori della metro C in zona Prati e Centro cambieranno la viabilità. Le deviazioni coinvolgeranno strade principali come via di Ripetta e piazza del Risorgimento, con conseguenti rallentamenti per gli automobilisti. Le nuove modifiche riguardano anche le fermate dei bus vicine ai cantieri, che subiranno variazioni temporanee. I residenti e i commercianti si preparano a affrontare settimane di disagi. La gestione del traffico sarà rivista per ridurre i problemi più gravi.

Gualtieri lo ha ribadito in più occasioni: "Ci saranno dei disagi ma non si possono più rinviare i cantieri". Il sindaco ha parlato così dei lavori per il prolungamento della metro C di Roma, al via il prossimo 25 febbraio. Si partirà con gli interventi del tratto T2, da Venezia fino a Mazzini. Poi, a luglio, si comincerà con la tratta T1, Farnesina – Auditorium. I lavori dureranno circa 10 anni e, ovviamente, questa situazione avrà delle ripercussioni, in particolare sulla viabilità. In questa prima fase di lavori, entreranno in azione le idrofrese che scaveranno le quattro stazioni previste nella tratta T2.