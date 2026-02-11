L’Ancona ha vinto ancora, ma senza spendere troppo. Con 40 reti segnate, ha il quarto attacco più efficace del girone, ma la vera forza resta la sua difesa, considerata la migliore. La squadra continua a ottenere risultati importanti, sfruttando un gioco solido e senza troppi sprechi.

Con 40 reti realizzate l’Ancona ha "solo", si fa per dire, il quarto attacco più prolifico del girone. Ma vanta la miglior difesa. E se in fatto di strategie militari spesso si dice che la miglior difesa è l’attacco, per l’Ancona sembrerebbe esattamente l’opposto: il "miglior" attacco, in altre parole, o almeno quello che finora le ha permesso di conquistare la vetta, nasce proprio dalla sua solidità difensiva, la migliore del girone. D’altra parte con la miglior difesa si vincono i campionati, come dice sir Alex Ferguson. Domenica scorsa, però, l’Ancona sembra aver sovvertito entrambe le statistiche, realizzando ben quattro reti – un poker secondo solo alla manita di Macerata –, ma subendo due gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Ancona vince tanto e incassa poco. Miglior difesa, primato di successi

