Roma | aggressione in un condominio popolare a Ponte Mammolo due giovani feriti

Un'aggressione in un condominio di Ponte Mammolo ha causato il ferimento di due giovani di 18 e 21 anni, entrambi di origini magrebine. La lite scoppiata nel pomeriggio ha coinvolto più persone, con alcuni vicini che hanno chiamato le forze dell'ordine. I feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale, mentre gli agenti stanno indagando sui motivi del violento episodio. La scena si è conclusa con alcuni residenti ancora scossi.

Due giovani di 18 e 21 anni, di origini magrebine, sono rimasti feriti ieri pomeriggio durante un'aggressione avvenuta in un complesso popolare di via Giovanni Palombini, nel quartiere Ponte Mammolo di Roma. L'episodio ha suscitato preoccupazione e allerta tra i residenti della zona. Ricostruzione dell'Accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi sarebbero stati avvicinati in strada da alcune persone, descritte come cittadini italiani. Questi ultimi, con un pretesto, li avrebbero convinti a entrare in un appartamento del condominio. Una volta all'interno, le vittime sarebbero state aggredite fisicamente, con l'obiettivo di ottenere del denaro in contante.