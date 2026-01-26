Trasporti | Cotral riapre riqualificata sala d’attesa Ponte Mammolo a Roma

La sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo a Roma è stata recentemente riqualificata, offrendo ai passeggeri un ambiente più confortevole, moderno e sicuro. L’intervento ha migliorato l’accessibilità e la qualità degli spazi, garantendo un servizio più efficiente e adeguato alle esigenze di chi utilizza il trasporto pubblico nella zona. La riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità locale e il benessere dei viaggiatori.

È tornata a essere accessibile al pubblico la sala d'attesa del capolinea di Ponte Mammolo, situato a Roma, dopo un intervento di completa riqualificazione che ha avuto come obiettivo principale quello di offrire ai passeggeri un ambiente più confortevole, moderno e sicuro. I lavori, che sono stati avviati nel mese di dicembre, si sono conclusi in un arco temporale di circa un mese e mezzo, grazie a un investimento significativo di 140.000 euro. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale da Cotral, la Compagnia dei trasporti Laziali. Dettagli dell'intervento di riqualificazione.

