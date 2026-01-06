Maltempo Roma | Aniene esondato all’altezza di Ponte Mammolo

Nelle prime ore del mattino, Roma si trova a fronteggiare un maltempo persistente, con pioggia continua e un incremento del livello dell’Aniene all’altezza di Ponte Mammolo. La situazione richiede attenzione, poiché l’esondazione del fiume rappresenta un rischio per le zone circostanti. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

La pioggia che cade senza sosta, il livello dell’acqua che cresce lentamente e l’attenzione che resta alta fin dalle prime ore del mattino. È uno scenario già visto in passato, ma che ogni volta riaccende la preoccupazione per la sicurezza del territorio e delle infrastrutture. Quando i corsi d’acqua superano la soglia di guardia, il rischio non riguarda solo le zone immediatamente adiacenti agli argini, ma l’intero sistema urbano che ruota attorno a fiumi e fossi. Leggi anche: Italia, alluvione da incubo! Il fiume esonda. In queste ore la Protezione civile segue con particolare attenzione l’evoluzione della situazione idrogeologica, mentre le precipitazioni continuano a interessare la Capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo Roma: Aniene esondato all’altezza di Ponte Mammolo Leggi anche: Maltempo Roma, esonda Aniene all’altezza di Ponte Mammolo: evacuata una famiglia Leggi anche: Maltempo a Roma, allerta massima per l'Aniene. Una famiglia salvata a Ponte Mammolo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino; Maltempo e Tevere in piena a Roma, esondato il fiume Aniene e allerta della Protezione civile; Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene; Il Tevere supera i 7 metri di piena, esondato il fiume Aniene vicino Roma. E' allerta arancione il 6 gennaio. Maltempo, Protezione civile Roma: Aniene esondato all'altezza di Ponte Mammolo - " L'Aniene è esondato questa mattina presto e l'acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell'alveo del fiume. affaritaliani.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

Maltempo, esondato a Roma il fiume Aniene - Esondano i canali del fiume Aniene a Roma, all'altezza di Ponte Mammolo. ansa.it

#Maltempo A Roma esonda il fiume #Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: completamente allagato il quartiere del IV municipio e Colli Aniene. Livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. - facebook.com facebook

#Maltempo A Roma esonda il fiume #Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: completamente allagato il quartiere del IV municipio e Colli Aniene. Livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.