Parco Guizza a gennaio l' apertura Bressa | Sette ettari di verde a disposizione della città

«Siamo in dirittura d’arrivo con uno dei progetti più importanti del Settore Verde, ovvero il nuovo Parco Guizza. I lavori sono quasi ultimati, si concluderanno con la fine dell’anno, e subito dopo il parco verrà aperto alla cittadinanza». L'annuncio dell'assessore al verde, Antonio Bressa, e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

In sopralluogo in due cantieri molto importanti: il nuovo Parco Guizza e l’ampliamento del Parco Iris. I lavori procedono e ci permettono di confermare che nel prossimo anno apriremo queste due grandi aree che contribuiscono in modo significativo all’increme - facebook.com Vai su Facebook

Parco Guizza, al via i lavori per il livellamento del terreno. La consegna fra 8 mesi - Il progetto per il nuovo Parco della Guizza si colloca all'interno di un nuovo modello di pianificazione e ... ilgazzettino.it scrive

Parco Guizza, via ai lavori da 1,5 milioni: si unirà al Gozzano e al Modì creando un polmone verde da 13 ettari. I dettagli del progetto - Il Parco Guizza avrà una superficie di 70mila metri quadri e sorgerà in via Confortini al confine con Albignasego. Lo riporta ilgazzettino.it