Roma 21 tra carabinieri e poliziotti sotto inchiesta | furti alla Coin di Termini spariti 184mila euro tra vestiti e profumi

Una rete di furti alla Coin di Termini ha portato all’indagine su 21 agenti di Polizia e Carabinieri, coinvolti nel sospetto di aver sottratto 184mila euro tra vestiti e profumi. Le accuse riguardano azioni commesse durante il servizio presso la stazione, dove alcuni membri delle forze dell’ordine avrebbero approfittato della loro posizione. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa vicenda che coinvolge ufficiali in servizio a Roma.

ROMA - Una maxi-inchiesta: 21 uomini e donne delle forze dell'ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato, secondo gli inquirenti, nello store Coin di via Giolitti. Sarebbe questo il cuore dell'indagine coordinata dall'aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. In tutto - spiega La Repubblica - sono 44 le persone finite sotto inchiesta. A indagare sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri. L'ammanco di 184mila euro L'inchiesta nasce da 184mila euro di ammanco emersi con l'inventario di febbraio 2024, relativo all'anno precedente, da parte del direttore della Coin di Termini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

