RogoredoPisani | Cinturrino delinquente

Rogoredo, un cittadino è stato arrestato perché coinvolto in attività criminali. La polizia ha agito dopo aver raccolto prove che collegano l’individuo a un episodio di furto in un negozio del quartiere. Durante le operazioni, gli agenti hanno ritrovato merce rubata e strumenti usati per commettere il reato. Questa azione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e tutelare i residenti. La comunità attende ulteriori sviluppi sulla vicenda.

20.00 "L'immagine sana è quella dei colleghi investigatori della questura di Milano e questo è molto importante, perché noi abbiamo necessità di essere punto di riferimento per la nostra collettività e il cittadino deve avere fiducia nel nostro operato". Così il capo della polizia Pisani sul fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino per la vicenda di Rogoredo. "Penso che aver dimostrato come la Polizia di Stato ha arrestato un ex appartenente alla P.S. che definirei un delinquente.E'questa l'immagine sana". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

