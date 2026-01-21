Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14 Sottanelli Azione | Difende l' indifendibile sono ancora lì

Il ministro Salvini ha aggiornato sullo stato dei cantieri sulla A14 tra Marche e Abruzzo durante il Question Time. Tuttavia, secondo il deputato di Azione Giulio Sottanelli, le risposte non sono sufficienti e i ritardi persistono, confermando le criticità ancora presenti nel completamento delle opere. La situazione dei cantieri resta al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando la necessità di interventi concreti e tempestivi.

La riposta sui cantieri della A14 nel tratto Marche-Abruzzo, arrivata durante il Question Time dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, non è sufficiente per il deputato abruzzese di Azione Giulio Sottanelli, ma soprattutto confermerebbe che i ritardi ci sono e che gli annunci sulla loro.🔗 Leggi su Ilpescara.it Sottanelli (Azione) sui ritardi nei lavori della A14: "Chiederò a Salvini in diretta tv perchè le scadenze non sono state rispettate"Il 21 gennaio, durante il question time alla Camera dei deputati, Salvini sarà chiamato a rispondere sui ritardi nei lavori di completamento della A14 nel tratto abruzzese. Leggi anche: Famiglia nel bosco, Sottanelli (Azione): “Salvini venga davvero in Abruzzo, così vedrà lo stato disastroso dell’A14” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Studente accoltellato, Salvini fa propaganda e rilancia il nuovo decreto sicurezza; SALVINI: IL DECRETO SICUREZZA È IN ARRIVO; Il ministro Salvini sostiene che l’Anas deve tornare ad avere una sua autonomia fuori da Fs; Taxi, sciopero e proteste a Roma contro governo e app delle multinazionali. Salvini li convoca al Mit. Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): Difende l'indifendibile, sono ancora lìInsoddifatto il deputato di Azione delal risposta data dal ministro dei Trasporti nel Question Time del parlamento. Salvini parla dei 441 milioni di lavori tra cantieri ultimati e in corso, ma, rimarc ... ilpescara.it M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PONTE SULLO STRETTO, RICCIARDI (M5S) A SALVINI: 15 MILIARDI PER FARSI FOTO PIUTTOSTO CHE ASSUMERE MEDICI, INFERMIERI E ...Il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi ha lanciato un duro attacco al ministro Matteo Salvini in Aula alla Camera, criticando aspramente il ... agenziagiornalisticaopinione.it Il Vicepremier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini: «È stato chiesto lo stato di emergenza, per tutte e tre le regioni colpite dal maltempo, Calabria, Sicilia, Sardegna. Conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni». x.com Il ministro Salvini segue l'evoluzione ed è in contatto con gli amministratori locali - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.