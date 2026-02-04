Moncalvo | Zaia Fedriga e Fontana sono tre pavidi Salvini galleggia

Gigi Moncalvo attacca duramente i leader della Lega. Secondo lui, Zaia, Fedriga e Fontana sono solo figure senza coraggio, mentre Salvini si limita a galleggiare. La sua opinione è chiara: la Lega ormai si regge solo su persone senza spina dorsale.

Vannacci esce dalla Lega: "Vado da solo con Futuro Nazionale. Saremo presenti alle politiche del 2027" "La Lega, oramai, conta solo su colonnelli senza coraggio". La sentenza, impietosa, è di Gigi Moncalvo, decano del leghismo e già direttore della Padania. I colonnelli, si capisce, sono Attilio Fontana, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga. I tre presidenti di Regione che per Moncalvo sono solo "tre incapaci". "Tre inetti nel fare il passo decisivo – dice – persino dopo la defezione di Roberto Vannacci. Tre pavidi che dovrebbero soltanto alzare il ditino, nel Politburo di via Bellerio, e mettere la firma sotto una mozione che sfiduci Matteo Salvini".

