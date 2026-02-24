Carmelo Cinturrino fermato per l' omicidio di Rogoredo il poliziotto chiede scusa ai colleghi | Ho sbagliato

Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’incidente a Rogoredo, ha chiesto scusa ai colleghi dopo aver riconosciuto di aver commesso un errore. La causa è legata a un comportamento ritenuto inappropriato durante le operazioni di vigilanza, che ha provocato tensioni all’interno della squadra. Cinturrino ha ammesso di aver agito in modo sbagliato, riconoscendo la responsabilità delle sue azioni. La scena si è svolta davanti a diversi agenti, che hanno ascoltato le sue parole.

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia fermato per l’omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è scusato con i colleghi, ammettendo di aver “sbagliato”. Lo ha fatto parlando con il proprio avvocato mentre entrava nel carcere di San Vittore, dove dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà convalidarne l’arresto. Le prime parole di Cinturrino L’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha parlato pubblicamente per la prima volta dall’inizio delle indagini di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a MansouriLa versione dell'assistente capo di Polizia era stata già capovolta da testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari. È stato fermato nel parcheggio del commissariato. Il capo ... ilfattoquotidiano.it

Salvo - Faceva paura, Carmelo Cinturrino. E non solo ai pusher. Che lo conoscevano sì come «Luca». Ma anche con un soprannome più altisonante: «Thor». E non certo per una sua somiglianza con la bionda divinità nordica, figlio di Odino, e ispirazione del - facebook.com facebook

