Rogoredo il poliziotto ammette le sue responsabilità

Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha ammesso le sue responsabilità in merito all'omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. L’udienza di convalida del fermo si concentra sulle sue dichiarazioni e sul ruolo che avrebbe avuto nel tragico episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e le autorità stanno esaminando attentamente il caso. La procura ha già avviato le indagini per chiarire ogni dettaglio.

AGI - È in corso l'udienza di convalida del fermo di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell' omicidio volontario di Abderrahim Mansouri commesso il 26 gennaio al boschetto di Rogoredo. "Voglio che faccia chiarezza. Lui si scusa con tutte le persone di cui ha tradito la fiducia. Ha ammesso le sue responsabilità: è tristissimo, è pentito di ciò che ha fatto, soprattutto della fase successiva. E che ha sparato perché ha avuto paura", ha detto l'avvocato Piero Porciani all'arrivo in carcere ai cronisti presenti. All'interrogatorio, presieduto dal gip Domenico Santoro, partecipa anche il procuratore di Milano, Marcello Viola. 🔗 Leggi su Agi.it

