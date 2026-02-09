Alex Vinatzer ammette le sue responsabilità | La tensione ha prevalso deludendo Franzoni

Alex Vinatzer ha ammesso di aver sbagliato, dicendo che la tensione ha preso il sopravvento e lo ha portato a deludere Franzoni. La combinata maschile di oggi ha visto gli atleti italiani lottare tra velocità e tecnica, ma alla fine il risultato non è stato quello sperato.

La giornata olimpica in casa italiana è stata caratterizzata dalla combinata maschile, una sfida che intreccia velocità e tecnica tra due settori. Dopo una discesa libera che aveva mantenuto vivo l’interesse, la gestione della seconda parte ha determinato l’esito finale, segnando una giornata contrassegnata da emozioni forti e riflessioni immediate sul rendimento e sulle prospettive future. Nella dinamica della competizione, la fase di slalom ha assunto un ruolo decisivo, con la leadership inizialmente associata alla conclusione della discesa libera. Il risultato ha visto un cambiamento sostanziale rispetto alle attese, con la chiusura in settima posizione che ha posto l’attenzione non solo sull’esecuzione tecnica, ma anche sulla gestione del rischio e sulla consistenza nelle porte finali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Alex Vinatzer ammette le sue responsabilità: "La tensione ha prevalso, deludendo Franzoni Approfondimenti su Alex Vinatzer Alex Vinatzer ammette: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, ho fatto una bella analisi” Alex Vinatzer dilapida il vantaggio di Franzoni. Doppietta della Svizzera nella combinata a squadre La gara di slalom speciale a Milano Cortina 2026 ha regalato sorprese e emozioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alex Vinatzer Argomenti discussi: Combinata, profumo di medaglia: adesso tocca a Vinatzer; MILANO-CORTINA - Vinatzer: Sono in lutto, ho chiesto scusa a Franzoni. Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streamingAlex Vinatzer si presenterà per ultimo al cancelletto di partenza dello slalom, seconda parte della combinata a squadre che sta animando la terza giornata ... oasport.it Milano Cortina, Franzoni: 'Il mio l'ho fatto, Vinatzer reggerà pressione'Bs??J?? ansa.it Niente da fare. La combinata italiana non riesce a salire sul podio. Dopo la grande discesa di Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer non riesce a tenere il ritmo in slalom, perdendo tutto il vantaggio accumulato dal compagno. La medaglia d'oro va alla coppia svizz facebook L'ITALIA CI CREDE DAVVERO PER LA MEDAGLIA NELLA NUOVA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE Giovanni Franzoni (Italia 1) fa registrare il miglior tempo in discesa e ora è tutto nelle mani di Alex Vinatzer in slalom Alle spalle dell'azzurro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.