Pusher ucciso a Rogoredo ombre sul poliziotto per un vecchio arresto | Le sue dichiarazioni non coincidevano con il video

La morte del 28enne marocchino Abderrahim “Zack” Mansouri a Rogoredo ha riacceso le indagini. La polizia ha aperto un fascicolo su un vecchio arresto, avvenuto a Corvetto nel maggio 2024, che potrebbe mettere in discussione alcune dichiarazioni dell’ufficiale coinvolto. Gli investigatori stanno analizzando se ci siano collegamenti tra quell’arresto e le circostanze della morte di Mansouri, mentre l’attenzione resta alta sulla versione fornita dal poliziotto, che non coincide con un video registrato in

Milano – Nelle indagini sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim "Zack" Mansouri si inserisce anche una sentenza, su un arresto eseguito nel maggio 2024 in zona Corvetto, ora al centro di approfondimenti della Procura. Nelle motivazioni con cui un anno fa aveva assolto un tunisino accusato di spaccio di cocaina, il Tribunale di Milano evidenziava la presenza agli atti di un «verbale d'arresto» e una relazione di polizia giudiziaria con «numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza ». Il giudice aveva quindi trasmesso gli atti ai pm per valutare «condotte penalmente rilevanti» nei confronti dell'assistente capo della polizia che eseguì quell'arresto, lo stesso poliziotto ora indagato per omicidio volontario per aver ucciso lunedì con un colpo di pistola Mansouri, ritenuto esponentedella famiglia che gestisce lo spaccio a Rogoredo.

