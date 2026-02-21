Chi è Carmelo Cinturrino l' agente che ha sparato al pusher a Rogoredo | Arresti disinvolti e pizzo | Quel colpo alla tempia

Carmelo Cinturrino ha sparato a un pusher a Rogoredo dopo aver scoperto attività illecite nella zona. La sua reazione deriva da ripetute richieste di pizzo e situazioni di pericolo per i residenti, che hanno portato l’ufficiale a intervenire. Cinturrino, assistente capo di 41 anni, fa parte di una squadra che si occupa di contrastare i fenomeni di illegalità. La vicenda si è svolta in un quartiere dove i commercianti denunciano pressioni continue.

«Conosco abbastanza bene quel posto. Ho fatto circa quaranta arresti lì l’anno scorso e quest’anno quattro». Carmelo Cinturrino, 41 anni, assistente capo, è il «più anziano» della squadra investigativa del commissariato Mecenate. Non il più alto in grado, ma il più esperto e «operativo». Arresti a ripetizione, come ci terrà a ricordare a verbale nel primo interrogatorio poche ore dopo lo sparo di Rogoredo davanti al pm Giovanni Tarzia. Ma anche lodi, che in polizia vanno ancora a braccetto con numeri e statistiche. Come quella che l’allora capo della polizia Franco Gabrielli gli conferisce nel 2017. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

