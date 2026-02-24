RogoredoCinturrino | Ho tradito divisa

L’assistente capo di polizia Cinturrino ha ammesso di aver tradito la divisa durante un interrogatorio di garanzia. La confessione arriva a seguito dell’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo. Durante l’interrogatorio davanti al Gip, l’agente ha fornito dettagli sulla sua versione dei fatti e sul motivo che lo ha spinto a compiere il gesto. La sua posizione viene ora esaminata nel procedimento in corso.

11.35 Interrogatorio di garanzia davanti al Gip, per la convalida del fermo dell' assistente capo di PS Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 261 a Rogoredo. "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge,ho sbagliato.Chiedo scusa a chi indossa la divisa. Ho tradito la loro fiducia", ha detto Cinturrino al suo legale, che poi lo ha citato. Per i Pm, Cinturrino, senza intimare l' alt ha sparato al pusher 26enne in fuga e ha lasciato un'arma (falsa) vicino al corpo parlando di legittima difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Rogoredo, Salvini: “Se confermate accuse, da Cinturrino oltraggio a colleghi in divisa”Matteo Salvini denuncia che le accuse contro l’agente Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Rogoredo, potrebbero portare a un oltraggio nei confronti dei colleghi in divisa.

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»Matteo Salvini ha criticato duramente il fermo di Cinturrino per l’omicidio avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio, definendolo “un oltraggio alla divisa”.

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a MansouriLa versione dell'assistente capo di Polizia era stata già capovolta da testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari. È stato fermato nel parcheggio del commissariato. Il capo

Un collega del poliziotto Carmelo Cinturrino, che ha sparato e ucciso a Mansouri, racconta di aver temuto che potesse uccidere anche lui il 26 gennaio scorso a Rogoredo

Rogoredo, Cinturrino "sparò senza paura e i suoi colleghi temevano uccidesse anche loro". Di Davide Milosa