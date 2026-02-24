Rogoredo ecco come il poliziotto ha cercato di coprire l' omicidio del pusher | lo sparo la foto scattata da lui | Ho sbagliato scusate

L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha sparato durante un controllo a Rogoredo, tentando di coprire l’omicidio di un pusher. La causa è un'esplosione di tensione nel momento in cui ha aperto il fuoco, lasciando dietro di sé una foto scattata sul luogo. Cinturrino ha ammesso l’errore e si è scusato, mentre gli investigatori analizzano i dettagli dell’intervento. La vicenda rimane sotto esame per chiarire le responsabilità.

Il corpo di «Zack» è sulla terra a faccia in su illuminato dal flash del telefonino. Ha una giacca a vento scura, pantaloni della tuta e un paio di scarpe Nike. Le gambe sono quasi incrociate. Accanto al fianco una grossa pietra. Ma è soprattutto il volto, insanguinato per metà in corrispondenza del foro d’entrata del proiettile nella parte alta della tempia destra, che da subito attira l’attenzione degli investigatori. Perché le labbra, il mento e il naso sono «imbrattate di materiale simile a terriccio». È la prima immagine, scattata dallo stesso assistente capo Carmelo Cinturrino, 41 anni (in questo articolo, l'interrogatorio in carcere: «Chiedo scusa») con il telefonino prima dell’arrivo dei soccorsi per documentare la presenza di una pistola, a sbugiardare la messinscena di Rogoredo (i testimoni: l'afghano che ha visto tutto, l'amico che ha sentito lo sparo in diretta al cellulare). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: lo sparo, la foto (scattata da lui)| "Ho sbagliato, chiedo scusa"Un agente ha tentato di coprire l’omicidio di un pusher a Rogoredo, dopo aver sparato e scattato una foto durante un controllo.

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha traditoUn poliziotto ha tentato di nascondere un omicidio a Rogoredo dopo aver sparato a un sospetto pusher durante un inseguimento.

