Omicidio di Rogoredo tra piste e depistaggi | il pusher era davvero taglieggiato dal poliziotto che lo ha ucciso?

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un taglieggio non pagato, secondo fonti investigative. La sua morte ha coinvolto un poliziotto, sospettato di aver sparato durante un'alterco legato a questioni di droga e controlli di polizia. La vicenda si complicano con l’indagine su altri agenti presenti quella notte, accusati di aver coperto l’accaduto. Le autorità cercano di chiarire i motivi che hanno portato a questo drammatico episodio.

Si apre una settimana decisiva per ricostruire in via definitiva come e perché sia morto Abderrahim Mansouri, lo spacciatore ventottenne, ucciso lo scorso 26 gennaio a Milano, accanto al boschetto di Rogoredo, con un colpo di pistola sparato alla tempia destra dall'assistente capo del Commissario Mecenate Carmelo Cinturrino, che ora è accusato di omicidio mentre quattro colleghi che erano con lui sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. E starà poi alla Magistratura scegliere la linea di eventuali provvedimenti. Piste e depistaggi. Crollata - salvo sorprese come il ritrovamento del dna della vittima sulla scacciacani che era accanto al cadavere - la versione che l'uomo fosse armato e che il poliziotto abbia sparato "per paura" (la Beretta 92 col tappo rosso, secondo quanto ricostruito a ora, è stata posta accanto a Mansouri agonizzante) gli investigatori della Squadra mobile stanno verificando le pesanti accuse che amici e conoscenti della vittima hanno rivolto in sede di indagine difensive all'assistente capo, descritto come un "taglieggiatore" dei pusher del boschetto di Rogoredo e protettore di altri, al Corvetto, dove il poliziotto abita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogoredo,"il poliziotto che ha ucciso il pusher avrebbe mentitoA Rogoredo, un poliziotto ha fornito informazioni false riguardo l’intervento durante un episodio in cui ha ucciso un sospetto pusher.

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto accusato di omicidio: “Ho sparato per paura”. Piantedosi: “Non faremo sconti a nessuno”Il poliziotto che ha sparato a Rogoredo ha affermato di aver agito per paura, causando la morte di un giovane.

Omicidio a Rogoredo, la Procura di Milano indaga su presunti scambi illeciti tra agenti e spacciatoriLe indagini sui fatti di Rogoredo si allargano: si punta a capire se ci siano riscontri nelle ipotesi di protezione ad alcuni spacciatori ... virgilio.it

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

La ricostruzione minuto per minuto dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso dal poliziotto Carmelo Cinturrino il 26 gennaio 2026 a Rogoredo, nella periferia di Milano - facebook.com facebook

Omicidio di #Rogoredo: spunta un'ipotesi di movente. Secondo le testimonianze, il #poliziotto indagato chiedeva il #pizzo alla vittima (200 euro e 5 gr di cocaina al giorno) ma recentemente Mansouri aveva smesso di pagare. x.com