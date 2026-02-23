Pusher ucciso a Rogoredo fermato il poliziotto che ha sparato | è accusato di omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, ha sparato e ucciso un pusher durante un intervento antispaccio a Rogoredo, causando la sua morte. La decisione di fermarlo arriva dopo un’indagine condotta dalla Procura di Milano, che ha ritenuto il gesto come un omicidio volontario. Il fatto si è verificato il 26 gennaio, quando l’agente ha aperto il fuoco durante un controllo di routine. La vicenda ora passa al vaglio degli inquirenti.

Milano, 23 febbraio 2026 – La Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del commissariato Mecenate con l’accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo. L’agente è stato bloccato stamane – intorno alle 8.30 – nel parcheggio del commissario Mecenate dove, fino a oggi, prestava servizio. L’uomo, privo della sua Beretta perché dal momento dell’indagine è stato allontanato dalle attività operative, non ha opposto resistenza, ha riferito il capo della Squadra Mobile, Alfonso Iadevaia, nella conferenza stampa in Questura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il poliziotto ha aperto il fuoco e ha causato la morte di un pusher a Milano, portando al suo fermo come sospettato di omicidio volontario.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

