Rogoredo Cinturrino | Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa

L’assistente capo di Polizia di Rogoredo ha ammesso di aver sbagliato nel suo ruolo, motivando le sue scuse con un episodio recente. La causa è un comportamento scorretto che ha coinvolto un collega e ha scatenato polemiche tra le forze dell’ordine. L’uomo ha riconosciuto di aver fallito nel rispettare le regole, chiedendo perdono a chi indossa la divisa. La vicenda ha suscitato discussioni sulla condotta delle forze dell’ordine.

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è rivolto così al suo l'avvocato, l'avvocato Piero Porciani. Lo ha detto lo stesso legale entrando nel carcere di San Vittore dove tra poco inizierà l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo., L'avvocato Porciani ha spiegato che il suo assistito è "triste, pentito di quello che ha fatto" e ha aggiunto che sia lui che la madre "sono andati a pregare in Chiesa", anche per la vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

"Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa". Le parole di Cinturrino dal carcere

Rogoredo,Cinturrino:"Ho tradito divisa"

