chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa le parole di cinturrino dal carcere

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia, si scusa pubblicamente per aver tradito la fiducia dei colleghi e ammette di aver commesso un grave errore. Le sue parole arrivano dal carcere, dove si trova dopo essere stato arrestato per l’omicidio avvenuto a Rogoredo. Ha espresso rammarico e riconoscenza nei confronti di chi indossa la divisa, sottolineando il dolore causato dal suo gesto. La sua dichiarazione apre un confronto sulla responsabilità e l’onore nel corpo di polizia.

"Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Le prime parole di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, sono per i collegli. "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia", ha detto rivolgendosi al suo avvocato. Lo ha detto lo stesso legale entrando nel carcere di San Vittore dove tra poco inizierà l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo. Cinturrino "ha sparato perché aveva paura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Chiedo scusa a tutti”, Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti e le criticheTatiana Tramacere, 27enne di Nardò, ha deciso di chiudere i suoi profili social dopo aver ricevuto numerosi insulti e critiche.

L’aggressore della pista di pattinaggio: “Ho agito d’impulso, chiedo scusa a tutti”Un uomo coinvolto nell’aggressione sulla pista di pattinaggio di Guastalla ha dichiarato di aver agito d’impulso e si è scusato pubblicamente.

