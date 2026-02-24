Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver commesso un errore, motivato da una mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di aver deluso chi lavora ogni giorno per proteggere i cittadini. La sua ammissione arriva dopo un episodio in cui ha messo in discussione l’operato delle forze di sicurezza. Ora, si attende una risposta ufficiale da parte delle autorità competenti.

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è rivolto così al suo l'avvocato, Piero Porciani. Lo ha detto lo stesso legale entrando nel carcere di San Vittore, dove si è tenuto l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo.

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa" | La compagna: "Se ha sbagliato pagherà"Rogoredo, Cinturrino ha ammesso di aver sbagliato dopo aver fatto un gesto fuori luogo davanti a colleghi e cittadini.

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"L’assistente capo di Polizia di Rogoredo ha ammesso di aver sbagliato nel suo ruolo, motivando le sue scuse con un episodio recente.

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa». Il collega: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmattino.it

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: Chiedo scusa, ho sbagliatoLe parole dell'agente riferite dal suo avvocato: È triste e pentito di quel che ha fatto ... tpi.it

Carmelo Cinturrino è accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo https://shorturl.at/Iroq7 - facebook.com facebook

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo. Le indagini hanno smentito la versione iniziale del poliziotto che aveva detto di aver sparato perc x.com